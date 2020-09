MotoGp, GP Emilia Romagna, Valentino Rossi: “Il passo è ottimo, sono anche più veloce rispetto alla settimana scorsa”

Valentino Rossi, al termine delle qualifiche per la gara di domani sul tracciato di Misano Adriatico ha confermato di avere un buon passo. Il Dottore scatterà 7° posto nella griglia di partenza per il Gran Premio Emilia Romagna: “Non sarà facile, abbiamo fatto qualche miglioramento rispetto alla scorsa settimana, ma qui vanno forte in tanti”. “Siamo tutti vicini – ha sottolineato -, peccato perché avrei potuto partire dalla seconda fila”.

Valentino Rossi, al termine delle qualifiche odierne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare quanto fatto in sella alla sua Yamaha M1: “Sono contento, è stato un buon sabato”. “Questa mattina abbiamo trovato un buon bilanciamento e siamo riusciti a entrare nei 10, che non è mai facile“, ha sottolineato Valentino. “Gli altri hanno alzato il livello – ha affermato -, ma lo abbiamo fatto anche noi è sono felice”. Sempre sul setup della moto ha spiegato: “Nelle FP4 nella seconda uscita abbiamo fatto modifiche e abbiamo trovato un buon grip. In qualifica mi trovavo bene, potevo fare meglio ma non ho guidato al massimo, non sono stato bravissimo“. E in vista della gara, il nove volte campione del mondo ha affermato: “Siamo tutti vicini, sono a tre decimi dalla pole, il passo c’è. Sarebbe stato bello partire dalla seconda fila, ma sia tutti lì“.

Il campione di Tavullia ha indicato quanto è stato migliorato rispetto alla gara scorsa: “Secondo me 1’32″5, 1’32″6 sarà il passo per stare davanti. Farò più fatica della scorsa settimana, perché partivo quarto e ora settimo, ma sono anche più veloce“.

Infine, Valentino Rossi ha fatto una battuta prendendo spunto dal ‘Casco Viagra’: “La pastiglia la tengo per stasera, in vista del GP“.