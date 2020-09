MotoGp, Valentino Rossi sul contratto con il team Petronas: “Questo weekend lo firmerò”

Il GP di Catalogna alza il sipario sulla seconda metà del Motomondiale 2020, e subito a movimentare questo venerdì di prove libere arriva l’annuncio sul futuro di Valentino Rossi. E’ stato proprio il nove volte campione del mondo a dare l’annuncio dai microfoni di Sky Sport che la prossima stagione correrà con il team malese Petronas. “Il contratto con la Yamaha Petronas è definito, lo firmerò nelle prossime ore e daremo l’annuncio in questo weekend“, così il Dottore ha fatto chiarezza sulle tante voci che sono circolate in queste ultime settimane. “Ora abbiamo definito le nostre cose – ha affermato -, e possiamo dirlo”.

MotoGp, Valentino Rossi – team Petronas: “Durante le gare di Misano abbiamo definito le cose, ma non abbiamo fretta e in questo week end lo firmerò”

Valentino Rossi alla vigilia della gara di MotoGp sul tracciato catalano del Montmelò ha dichiarato: “Durante le gare di Misano abbiamo definito le cose, ma non abbiamo fretta e in questo week end lo firmerò”. Sempre sul passaggio dal team Yamaha ufficiale a team Petronas, Valentino ha aggiunto: “È un contratto importante, con alcune persone che dalla Petronas si spostano e seguiranno Fabio Quartararo e dobbiamo considerare anche questo. La durata del contratto è di 1 anno, per ora”. “Avevamo parlato anche di fare un 1+1 – ha proseguito dai microfoni di Sky Sport-, ma abbiamo deciso per 1 anno con una porta aperta: se siamo tutti contenti, noi, la Yamaha e la Petronas e i miei risultati sono buoni e lotterò per i primi 5 posti, l’anno prossimo nella pausa estiva deciderò insieme a loro di poter continuare”. Poi sulla opzione di un secondo anno ha spiegato: “Nel contratto c’è scritto che se siamo tutti contenti potrei proseguire. Mi ero anche un po’ arrabbiato con la Yamaha perché sembrava un accordo di 1 anno secco, ma ho detto loro che non è detto e bisognerà vedere come vado”.

Valentino Rossi potrà portare nel team Yamaha Petronas parte del suo staff tecnico di fedelissimi: il capotecnico David Munoz, il telemetrista Matteo Flamigni e il coach Idalio Gavira.