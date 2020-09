SBK 2020 Catalogna, ecco gli orari per seguire le gare in diretta e differita

Solo per questo weekend in concomitanza con la MotoGP, la Superbike verrà trasmessa in diretta su Sport Collection, canale 205 di Sky. Inoltre, tutti gli appassionati delle due ruote racing potranno apprezzare le performance dei propri beniamini del campionato delle derivate dalla serie in differita su TV8.

Infatti, si alza nuovamente il sipario della Superbike per tornare in pista sul tracciato di Barcellona, dove questa estate hanno svolto i test con temperature altissime.

SBK 2020 Catalunya, 18-20 settembre

Il tracciato di Montmelò ospiterà questo weekend, per la prima volta nella sua storia, il sesto round della stagione della Superbike 2020. Questo sarà il terzultimo stando all’attuale calendario del campionato del mondo delle derivate dalla serie. Il Cannibale, Jonathan Rea con la sua Verdona presidia la vetta della classifica, mentre il pilota del Team Ducati Aruba, Scott Redding, dovrà cercare di recuperare più punti possible per frenare la corsa al cinque volte iridato JR. Molto interessante sarà vedere se il giovane pilota riminese, Michael Ruben Rinaldi (Team Go Eleven) vincitore di Gara1 del round del Teruel, confermerà quanto di buono fatto fino a questo momento. E se ci sarà una risposta dal terzo e quarto in classifica generale: Toprak Razgatlioglu e Chaz Davies.

SBK 2020 Catalunya, orari per seguire le dirette su SKY Sport Collection – canale 205

Venerdì 18 settembre

10.25 – Prove libere 1 Superbike

14.55 – Prove libere 2 Superbike

Sabato 19 settembre

10.50 – Superpole Superbike

11.35 – Superpole Supersport

12.15 – Supersport 300

14.00 – Gara 1 Superbike

15.10 – Gara Supersport

16.25 – Gara Supersport 300

Domenica 20 settembre

11.00 – Superpole Race Superbike

12.30 – Gara Supersport

13.40 – Gara 2 Supersport 300

15.00 – Gara 2 Superbike

SBK 2020, Round Barcellona, gli orari per seguire le gare in differita su TV8

Sabato 19 settembre

16.00 – Gara 1 Superbike (differita)

Domenica 20 settembre

16.00 – Superpole Race Superbike (differita)

17.00 – Gara 2 Superbike (differita)