F1, GP Imola 2020: pole per Bottas. Leclerc settimo

Nelle qualifiche di Imola ad imporsi è stato Valtteri Bottas : sarà il pilota finlandese della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio dell’ Emilia Romagna , tredicesima prova del mondiale 2020 di Formula 1.

1:13:609 è il crono colto dal pilota finlandese della Mercedes, alla quindicesima pole position al palo in carriera. Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione per 97 millesimi, davanti a Max Verstappen, della Red Bull.

La Ferrari ad Imola ancora una volta mostra due facce diverse. Charles Leclerc è riuscito a passare il taglio della Q3 con gomma rossa, il monegasco scatterà dalla settima posizione in griglia mentre Sebastian Vettel non è andato oltre la quattordicesima posizione. Quarta posizione per l’Apha Tauri di Gasly, quinto Ricciardo, sesto Albon, ottavo Kvyat, nono Norris e decimo Sainz.

La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)