F1, GP Imola: prove libere ad Hamilton, quinto Leclerc

Lewis Hamilton conquista la terza ed unica sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna ad Imola. Il pilota inglese della Mercedes ha girato in 1:14:726 e ha preceduto di 297 millesimi l’olandese della Red Bull Max Verstappen, terzo Valtteri Bottas staccato di 445 millesimi. Quarto posto per il francese della Alpha Tauri Gasly, quinta la Ferrari di Charles Leclerc staccata di 962 millesimi. Quinto e sesto posto per le due Renault di Daniel Ricciardo e Ricciardo staccate rispettivamente di 1.1 e 1.2 secondi. Ottavo posto per l’altra Alpha Tauri di Kvyat, nona l’altra Red Bull e decima la Racing Point di Stroll. Dodicesimo posto per l’altra Ferrari di Vettel staccata di 1.4 secondi dalla vetta. A chiudere lo schieramento la Williams di Russell e la Haas di Grosjean

I risultati della sessione libere del GP dell’Emilia Romagna

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.726 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.492 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.907 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.962 8

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.113 7

7 Esteban OCON Renault+1.219 9

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.240 4

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.335 5

10 Lance STROLL Racing Point+1.356 5

11 Sergio PEREZ Racing Point+1.383 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.441 8

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.824 5

14 Carlos SAINZ McLaren+1.834 6

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.838 6

16 Lando NORRIS McLaren+1.945 6

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.958 5

18 George RUSSELL Williams+2.054 6

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.334 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.053