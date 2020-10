Ferrari, Binotto: “Leclerc entusiasma, Sainz è un leader. Difficile la telefonata per comunicare l’addio a Vettel”

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto in una lunga intervista su Sky Sport F1 ha analizzato il talento di Charles Leclerc, l’arrivo di Sainz nel 2021, l’addio di Vettel e tanto altro..

“Charles fa già parte della squadra. Sta crescendo come leadership, nelle difficoltà non è mai stato critico. Vuole aiutare, sta maturando. I team radio erano solo sfoghi. Verremo fuori da una stagione difficile, Sainz ha fatto la scelta giusta e ne è consapevole. Com’è stato comunicato l’addio di Vettel? Ero a casa e avevo fatto le prove sul come dirglielo. Di base vogliamo bene a Seb per quella che ci ha dato e come ci ha comportato. Dovevamo fare delle scelte in base al futuro, con ambizioni a medio-lungo termine. L’abbiamo affrontata in modo trasparente. Non ha riattaccato, ha capito perchè è una persona intelligente. Possibilità che Hamilton viene alla Ferrari? È un grande campione che merita ogni vittoria, ma sono legato ai record di Schumi. E’ venuto qui a comprare le auto, perchè sono bellissime.

Perchè è il capo del nostro principale rivale sportivo. Ma non parlerei di odio, bensì di rispetto. Non voglio battere lui, voglio riportare la Ferrari alla vittoria. Odio sportivo con Toto Wolff? Perchè è il capo del nostro principale rivale sportivo. Ma non parlerei di odio, bensì di rispetto. Non voglio battere lui, voglio riportare la Ferrari alla vittoria. Frase preferita di Enzo Ferrari? #EssereFerrari è un’identità. Enzo Ferrari è una presenza per i suoi valori, la derminazione ad arrivare alla vittoria. E’ un contesto italiano, di provincia e questo è qualcosa di importante. Investimento sui giovani piloti? Michael Schumacher è stato il più grande, abbiamo imparato tanto da un leader come lui. Leclerc entusiasma il tifoso, ma anche noi internamente. Sarebbe piaciuto molto a Enzo Ferrari, guida spesso sopra il limite. Sainz è un leader, grande lavoratore che unisce il gruppo di lavoro. E’ un pilota che cresce e ha mentalità: sono fortemente convinto di questa scelta, penso che loro saranno l’ultimo dei nostri problemi”