Ferrari, Binotto: “Nel 2021 dobbiamo lottare regolarmente per il podio”

Ai microfoni di Sky Sport F1 il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha analizzato la stagione 2021 e soprattutto quella 2022 dove sarà varato il nuovo cambio di regolamento

“Nel 2021 dobbiamo lottare regolarmente per il podio. La squadra è viva, sono fiducioso. La Ferrari lotterà per il mondiale 2021? Per il Mondiale penso onestamente di no. Deve tornare a lottare regolarmente per il podio, questo deve essere il nostro obiettivo. Sono certo che questa squadra è viva, sono certo che faremo un passo avanti. È il momento giusto per un cambio forte. Abbiamo l’opportunità di partire tutti con un nuovo regolamento 2022 e non solo, potremo tutti lavorare sull’aerodinamica 2022 solo da gennaio prossimo. Si tratta di una bella sfida, è una forte discontinuità, rimescolerà le carte. Imitazione di Crozza? Quando l’ho visto per la prima volta mi sono messo a ridere e lo faccio ancora ogni volta che lo vedo. Mi crea simpatia, mi diverte. Tutto sommato essere imitati da Crozza è divertente, in questa stagione ci sta, sdrammatizza anche la situazione, va bene così”

