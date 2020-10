Ferrari, Leclerc: “Potevo fare di più”

Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 ha commentato la sua qualifica ad Imola che lo ha visto concludere al settimo posto ad un solo decimo dalla seconda fila

“Purtroppo non abbiamo migliorato tanto nonostante alcune modifiche al set-up rispetto alle libere. Il bilanciamento sembrava un pochino meglio, però alla fine la performance era più o meno uguale. Ho fatto un po’ fatica, ma è andata così. Sono settimo e partiamo con le Soft: abbiamo fatto due giri spinti con lo stesso treno di gomme, quindi non è una situazione ottimale, ma domani darò assolutamente tutto. Sarà molto importante far funzionare le gomme nel primo stint, però abbiamo lavorato su questo nelle ultime gare, a partire dalla Germania. Siamo in una posizione simile a quella del Nürburgring che non a Portimão, quindi sarà importante riuscire a tenere botta con questa gomma. Arriviamo da due GP in cui vedevamo progressi, ma siamo comunque rimasti con i piedi per terra. Sappiamo quanto è difficile migliorare. Siamo settimi e tutti molto vicini, avrei potuto fare meglio anche sul mio giro. C’è poca distanza da Gasly, che è quarto, e forse questa è colpa mia. Adesso lavoriamo bene per domani e proveremo a migliorare”