F1, le pagelle del GP di Turchia

Lewis Hamilton vince il Gran Premio della Turchia e si laurea per la 7ª volta Campione del Mondo eguagliando i trionfi del kaiser Michael Schumacher.

Il pilota inglese della Mercedes vince la 12ª gara stagionale (la 94ª in carriera) davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alla Ferrari di Sebastian Vettel ,che ne approfitta dopo durante il duello tra Perez e Leclerc. Quarto posto finale per Charles Leclerc,dopo che per un momento è stato 2° ma è arrivato lungo alla curva 12,seguito dalla McLaren di Sainz e da Max Verstappen. Solo 7ª l’altra Red Bull di Albon,davanti a Norris e al poleman Lance Stroll,deludente in gara. Daniel Ricciardo chiude la Top 10,mentre male oggi le due AlphaTauri di Kvyat e Gasly (12° e 13° posto). Ritiro invece per Antonio Giovinazzi.

Le pagelle del GP di Turchia

Hamilton 10 e lode : Gara semplicemente perfetta per il sette volte campione del mondo. Rischia a non fare il pit stop finale, gestisce alla grandissima le gomme e arriva a fine gara con gomme piatte.

Bottas 4: dalla partenza al termine della gara si gira quattro volte. Doppiato dal compagno di squadra.

Verstappen 5: spreca una possibile vittoria con un errore dettato dalla troppa fretta nel superare Perez.

Albon 6: sul bagnato si fa vedere. Commette qualche errore che gli pregiudica la gara.

Leclerc 9+: peccato per l’errore finale in curva 12, ma ha fatto una grande gara

Vettel 10: gara magistrale sin dalla partenza. Si trova quasi sempre nelle prime posizioni della classifica e per poco termina sul podio ai danni del compagno di squadra. Perez 10: Grande gara del messicano porta a casa la seconda posizione con rischio sul finale.

Sainz 7: si comporta bene durante tutta la gara. Nel finale di gara è il più veloce in pista insieme al compagno di squadra. Ricciardo 6: in un weekend difficile ha portato a casa il minimo possibile dei punti. In partenza rischia il botto ma termina la gara in modo tranquillo.

Ocon 5: si gira in partenza, termina appena fuori alla zona punti dietro al compagno di squadra.