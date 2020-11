Ferrari, Leclerc: “Cercherò di sorpassare quante più auto possibili”

Charles Leclerc si mostra fiducioso per il GP di Imola, il pilota della Ferrari scatterà dalla settima posizione in griglia

“Avrei voluto fare molto più di settimo, ma oggi darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. La partenza sarà importante, poi navigheremo un po’ nell’ignoto perché abbiamo avuto solo una sessione di prove libere in questo weekend. Cercherò di sorpassare quante più auto possibili. Sono settimo e partiamo con le Soft: abbiamo fatto due giri spinti con lo stesso treno di gomme, quindi non è una situazione ottimale, ma domani darò assolutamente tutto. Sarà molto importante far funzionare le gomme nel primo stint, però abbiamo lavorato su questo nelle ultime gare, a partire dalla Germania. Siamo in una posizione simile a quella del Nürburgring che non a Portimão, quindi sarà importante riuscire a tenere botta con questa gomma. Arriviamo da due GP in cui vedevamo progressi, ma siamo comunque rimasti con i piedi per terra. Sappiamo quanto è difficile migliorare. Siamo settimi e tutti molto vicini, avrei potuto fare meglio anche sul mio giro. C’è poca distanza da Gasly, che è quarto, e forse questa è colpa mia. Adesso lavoriamo bene per la gara di oggi e proveremo a migliorare”

La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)