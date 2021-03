Ferrari, Leclerc: “Buone sensazioni dalla macchina”

Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni del sito ufficiale della Ferrari ha parlato al termine della prima giornata di test in Bahrain. Leclerc ha chiuso la prima giornata di test all’undicesimo posto ma il pilota monegasco si è fermato a dieci minuti dalla fine della sessione mattutina per un problema alla SF21.

“Cosa è successo? Dai dati in nostro possesso abbiamo avuto una piccola anomalia per quanto riguarda la combustione. Così, solo a scopo precauzionale, abbiamo fermato la macchina. Fortunatamente era solo dieci minuti prima della fine della sessione, dunque questo problema non ci è costato troppo tempo in pista. È andata abbastanza bene oggi! Anche se le condizioni erano molto difficili, molto caldo e scivoloso, ventoso. Alla fine abbiamo avuto una buona correlazione tra i dati al simulatore e quelli in pista, il che è sempre buono! La sensazione per ora è buona”

Formula 1 – I risultati del day-1

1Max Verstappen (RedBull): 1’30”674 – 138 giri

2)Lando Norris (McLaren): 1’30”889 – 41 giri

3) Estaban Ocon (Alpine): 1’31”146 – 127 giri

4) Lance Stroll (Aston Martin): 1’31”782 – 44 giri

5)Carlos Sainz (Ferrari): 1’31”919 – 54 giri

6)Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’31”945 – 66 giri

7)Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”203 – 45 giri

8)Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’32”231 – 74 giri

9)Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”727 – 37 giri

10)Lewis Hamilton (Mercedes): 1’32”921 – 41 giri

11)Charles Leclerc (Ferrari): 1’33”242 – 59 giri

12)Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1’33”320 – 63 giri

13)Sebastian Vettel (Aston Martin) – 1’33”742 – 51 giri

14)Roy Nissany (Williams) – 1’33”789 – 83 giri

15)Nikita Mazepin (Haas) – 1’34”798 – 67 giri

16)Mick Schumacher (Haas) – 1’36”127 – 15 giri

17)Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36”850 – 6 giri