Ferrari, Leclerc: “Non ci aspettavamo di essere così competitivi”

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 ha parlato al termine della giornata di prove libere in Bahrain.

“Giornata positiva, se devo essere onesto. Non ci aspettavamo di essere così competitivi. Nel complesso c’è comunque tanto lavoro da fare. Nel team c’è molta motivazione. Sentiamo i miglioramenti rispetto al 2020. Domani capiremo anche dove siamo rispetto agli altri. Siamo tutti molto vicini e penso che lo saremo anche in qualifica. Questo è bello, perché bisogna fare la differenze con la nostra qualità di piloti. Penso che Red Bull e Mercedes siano comunque davanti. Non abbiamo ancora spinto al massimo, ma credo che sia per tutti lo stesso nel paddock. Tutto sarà chiaro domani”

FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021

Risultati seconda sessione di prove libere GP Bahrain 2021(prima prova del mondiale di F1)

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:30.847

2° Norris (McLaren Mercedes) + 0.095

3° Hamilton (Mercedes) + 0.235

4° Sainz (Ferrari) + 0.280

5° Bottas (Mercedes) + 0.371

6° Ricciardo (McLaren Mercedes) + 0.383

7° Tsunoda (AlphaTauri Honda) + 0.447

8° Stroll (Aston Martin Mercedes) + 0.546

9° Gasly (AlphaTauri Honda) + 0.636

10° Perez (Red Bull Racing Honda) + 0.656

11° Ocon (Alpine Renault) + 0.754

12° Leclerc (Ferrari) + 0.765

13° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 0.893

14° Vettel (Aston Martin Mercedes) + 0.922

15° Alonso (Alpine Renault) + 0.923

16° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 1.015

17° Russell (Williams Mercedes) + 1.484

18° Schumacher (Haas Ferrari) + 2.450

19° Latifi (Williams Mercedes) + 2.553

20° Mazepin (Haas Ferrari) + 2.602