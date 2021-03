Ferrari, Sainz: “Troppo presto per parlare di prestazioni”

Il neo pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato al termine della prima giornata di test. Sainz ha concluso la prima giornata di test al quinto posto a 1.3 secondi dal primo di posto di Max Verstappen.

“In generale penso che oggi sia stata una prima giornata di test positiva, nella quale l’obiettivo era completare il nostro programma, cosa che abbiamo fatto, e ne sono felice. Credo che tutti noi stiamo cercando di capire le prestazioni di ogni macchina ma credo anche che sia veramente troppo presto per poter dire qualcosa, soprattutto in queste condizioni, con molta sabbia, molto vento e grandi variazioni di temperatura. Tutto sommato possiamo considerarla come una buona giornata. Un grazie a tutti qui in pista e a Maranello. Dai, continuiamo a lavorare!”

Formula 1 – I risultati del day-1

1Max Verstappen (RedBull): 1’30”674 – 138 giri

2)Lando Norris (McLaren): 1’30”889 – 41 giri

3) Estaban Ocon (Alpine): 1’31”146 – 127 giri

4) Lance Stroll (Aston Martin): 1’31”782 – 44 giri

5)Carlos Sainz (Ferrari): 1’31”919 – 54 giri

6)Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’31”945 – 66 giri

7)Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”203 – 45 giri

8)Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’32”231 – 74 giri

9)Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”727 – 37 giri

10)Lewis Hamilton (Mercedes): 1’32”921 – 41 giri

11)Charles Leclerc (Ferrari): 1’33”242 – 59 giri

12)Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1’33”320 – 63 giri

13)Sebastian Vettel (Aston Martin) – 1’33”742 – 51 giri

14)Roy Nissany (Williams) – 1’33”789 – 83 giri

15)Nikita Mazepin (Haas) – 1’34”798 – 67 giri

16)Mick Schumacher (Haas) – 1’36”127 – 15 giri

17)Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36”850 – 6 giri