Lo sfogo di Vettel: “Non sono un ipocrita”

Lo sfogo di Vettel non si è fatto attendere riguardo una tematica che gli sta molto a cuore. Infatti, il tedesco, oltre ad essere un pilota di formula uno è anche appassionate delle tematiche ambientali. In un’intervista rilasciata a F1 Insider, ha voluto rispondere a chi lo considerava un’ipocrita per questa sua passione essendo anche un driver di Formula 1.

Al riguardo il pilota ha affermato: “Io sono ancora un fan dei motori V12, il loro suono e le vibrazioni sono uniche. Ma sto parlando solo come un pilota da corsa ‘romantico’. Come persona so che non possiamo più sprecare le nostre risorse. Probabilmente ci sono persone che puntano il dito contro di me e dicono che sono ipocrita perché sono un pilota di Formula 1, perché gareggiamo e perché viaggiamo in aereo verso la maggior parte dei posti. Ma essere un pilota da corsa è il mio lavoro e la mia passione”.

Lo sfogo di Vettel. Le dichiarazioni

Vettel ha inoltre aggiunto sulla tematica: “La mia preoccupazione è che ci siano modi per rendere l’intero business della Formula 1 molto più rispettoso dell’ambiente e sostenibile: il punto non è sbarazzarsi delle cose, ma migliorarle e agire in modo più responsabile. Credo che si possa vivere in ??modo sostenibile ed esercitare ancora la propria passione”.