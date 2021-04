Vettel pronto a ripartire. Le sue considerazioni

Vettel pronto a ripartire dopo il debutto non proprio dei migliori con la sua nuova monoposto Aston Martin. Il pilota tedesco dopo la pausa, tornerà in pista in vista del Gran Premio di Imola.

Come riportato dal sito motorsport.com, il pilota ha affermato: “Sono entusiasta di iniziare questo fine settimana. È stato bello avere un maggiore divario tra le prime due gare, anche perché il calendario di quest’anno non sarà sempre così indulgente, ma questo ci ha solo dato un’opportunità in più per guardare i dati e capire dove dobbiamo migliorare il AMR21”.

Vettel pronto a ripartire. Il pensiero su Imola

Vettel è quindi ottimista di tornare sulla pista e proprio sul Gran Premio di questo fine settimana ha precisato: “Come pista, Imola è una sfida molto diversa da quella del Bahrain: è un tracciato dove si può andare all’attacco e, quindi, non vedo l’ora di entrare in azione”. Non resta quindi per tutti gli appassionati di Formula Uno, ma soprattutto per i tifosi di Vettel e dell’Aston Martin, che aspettare il Gran Premio di Imola per rivedere Vettel in pista e scoprire se riuscirà Gran Premio dopo Gran Premio ad insediare il dominio assoluto delle ultime stagioni, di Lewis Hamilton.