Moto3, Riccardo Rossi a SuperNews: “Il primo podio a Le Mans? Un momento speciale! Adesso sono carico per il Mugello”

Riccardo Rossi, pilota di 19 anni della Ktm, a Le Mans nel Gran Premio di Francia ha ottenuto il primo podio della sua carriera in Moto3. In vista del Gran Premio dà Italia che si correrà questo weekend al circuito del Mugello, noi di Supernews abbiamo voluto intervistarlo per sapere le sue impressioni in vista del Gran premio di casa.

Che sensazione si prova a salire sul podio e quanto hai sognato quel momento? E quel momento è stato come lo hai sognato?

E stato un momento veramente speciale, perché sono 3 anni che faccio veramente fatica e non ottenevo nessun risultato. Finalmente dopo tutti i sacrifici fatti da me, dalla mia famiglia e dal team è arrivato il mio primo risultato. Non mi ero sognato così il primo podio, avevo sognato un podio dove la folla gridava il mio nome e dove io festeggiavo con il pubblico e tra il pubblico c’era qualcuno che mi chiedeva la foto e l’autografo per ricordare quella giornata. Però il Covid non ha permesso tutto ciò, ma è stata comunque un’emozione incredibile. Spero sia soltanto l’inizio.

Fausto Gresini ha fatto parte della tua crescita, puoi raccontarci qualcosa di lui? Il ricordo più bello che hai di lui?

Fausto è stato il mio team manager dal 2015, ma per me è stato più di un Team manager mi ha portato nel mondo delle corse e mi ha fatto crescere, se sono qui lo devo anche a lui. Il ricordo più bello che ho di lui è quando nel suo lago siamo andati a pescare, avevamo preso un pesce che per me era enorme e ricordo la gioia e la soddisfazione di entrambi dopo quella giornata di pesca.

Sei un pilota genovese, ma cosa ti lega alla tua città?

Vivo in Spagna, ma ho sempre vissuto a Genova, la mia famiglia vive li, per me è una città molto bella che rimane nel cuore anche a chilometri di distanza.

Domenica si corre al Mugello, che ritorna dopo l’assenza dell’anno scorso. Come ci si prepara per una gara così importante? Secondo te la mancanza di pubblico nella gara di casa di tanti piloti del motomondiale influirà sulla gara?

La mancanza di pubblico non influenzerà la gara, però sarà strano vedere il Mugello senza tifosi, senza la folla che urla e che si emoziona guardando i propri beniamini. È una gara importante, vengo da un podio e questo mi dà la carica giusta per affrontare la gara di casa, sapendo che per me non è una pista facile. Lavoreremo dalla Fp1 per cercare di ottenere un ottimo risultato.