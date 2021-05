Valentino Rossi si ritira? L’indiscrezione e le dichiarazioni

Valentino Rossi si ritira dalla Moto Gp? Il pilota non sta vivendo un periodo bellissimo in sella alla sua moto. Al momento ha totalizzato solo quattro punti e sono così lontani i tempi d’oro. L’indiscrezione su un suo possibile ritiro a fine stagione, arriva dall’ex campione di motociclismo Sito Pons, che usando il condizionale, intervistato dal sito moto.it, sostiene che l’annuncio potrebbe arrivare già il prossimo 30 maggio durante il Gp del Mugello.

Rossi dal canto suo più volte ha spiegato che in mancanza di risultati, sarebbe stato pronto anche a farsi da parte.

Valentino Rossi si ritira? Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Sito Pons: “Quando ti cominciano a venire dei dubbie ti manca la velocità cominci a pensare se continuare o meno. Questo è successo anche a me. Ho capito che quando cominci a farti queste domande sei già fuori. Io credo che Valentino Rossi a fine anno smetterà”. Ovviamente i tifosi di Rossi e gli amanti di questo sport, sperano che il suo ritiro si verifichi il più tardi possibile, perché da The Doctor ci si aspettano ancora tante emozioni in pista, in sella alla sua moto.

Non resta quindi che attendere questi mesi per comprendere quale sarà la scelta di Valentino Rossi relativamente al suo foturo.