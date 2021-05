Vettel parla della sua crescita e si dice felice per la Ferrari

Vettel parla della sua crescita alla guida dell’Aston Martin in un Gp di Monaco che l’ha visto conquistare il quinto posto. Sulla crescita ha spiegato: “Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire, ma penso che vada sempre meglio, anche su una pista come questa nella quale hai bisogno di fiducia. Quindi questo è un buon segno. All’inizio della stagione volevamo qualcosa di più dell’ottavo posto, ma la situazione è questa, ci stiamo lavorando”.

Per il pilota tedesco questo potrebbe essere l’inizio di una fase positiva per il proseguo del Mondiale di Formula Uno: “Credo che questa sia stata una gara molto forte. Abbiamo avuto un buon passo alla fine del primo stint, quando contava davvero. Siamo riusciti a stare davanti a Lewis, tenere dietro Pierre quando siamo usciti dai box è stato difficile, ma è stata una gran bella gara e me la sono goduta”.

Vettel parla della sua crescita e della Ferrari

Può tornare a sorridere anche la Ferrari salita sul podio. La ex scuderia di Vettel ha quindi piazzato Sainz nel secondo gradino del podio. Vettel ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla prestazione della sua ex scuderia. Al riguardo ha affermato: “È bello vedere che la Ferrari ha fatto un passo in avanti, e sono felice per loro del fatto che sono in pole position. Io ho avuto una brutta stagione e loro hanno avuto una brutta stagione l’anno scorso”.