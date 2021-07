GP Silverstone: dovve vederlo? Sky o tv8?

GP di Silverstone: ci siamo. Dopo due settimane di attesa ecco il ritorno della Formula 1. Ultima gara disputata in terra d’Austria, con Max Verstappen vincitore, che in questo modo consolida la sua leadership. La classifica generale parla chiaro: Verstappen al comando con 182 punti, tallonato da Lewis Hamilton a quota 150. Terzo il pilota Red Bull, Sergio Perez con 104

Il prossimo Gp sarà importante perchè farà il suo esordio (sabato) la Sprint Qualifying Race: una gara di circa 100 km in cui i piloti dovranno spingere al massimo. L’ordine di arrivo determinerà la griglia di partenza della gara di domenica. Lo scontro in terra di Gran Bretagna si preannuncia scoppiettante, visto che Lewis Hamilton intende riguadagnare punti preziosi in ottica mondiale. L’ultimo trionfo del pilota olandese, gli ha consentito di guadagnare un vantaggio sostanzioso sul pilota inglese. Per quanto riguarda la classifica del mondiale costruttori il team Red Bull è al comando con 252, inseguita dalla Mercedes con 212; terza la McLaren con 120. Per la Ferrari solo il quarto posto con 108. La corsa andrà in onda interamente su Sky F1; mentre TV8 trasmetterà, in differita, la Sprint Race e la gara di domenica

Gp Silverstone: il programma completo di Sky

Venerdi 16

Ore 15.30: Libere 1

Ore 19: Qualifiche

Sabato 18

Ore 13: Libere 2

Ore 17.30: Sprint Qualifying



Domenica 19

Ore 16: Gara

Il programma di Tv8

Sabato 17

Ore 20.15: Sprint Qualifying



Domenica 18

Ore 19: Gara