F1, la sprint race debutta a Silverstone: ecco il programma del weekend

La F1 non sta mai ferma e, dopo il Gp di Austria, si pensa già a Silverstone con un occhio di riguardo per la novità tanto chiacchierata: la sprint race. Dopo che l’unanimità ha optato per la sua introduzione, questa nuova formula farà il suo esordio nel Gran Premio britannico. Il motivo dietro a questa scelta è rimescolare un po’ le carte tra i vari team, soprattutto quelli della categoria “mid” e, dal punto di vista del marketing, avvicinare più fan occasionali al mondo della Formula Uno, i quali solitamente guardavano solamente la gara domenicale. I fan accaniti non sono pienamente convinti della decisione presa. La loro obiezione si basa sulla perdita di importanza della qualifica, momento cruciale del weekend di F1.

F1, sprint race a Silverstone: ecco il programma del weekend

Il programma tipico del weekend di Formula Uno subirà delle variazione nel Gp di Silverstone. Nella giornata di venerdì ci sarà una sessione di prove libere la mattina dalla durata di 1 ora e nel pomeriggio ci saranno le qualifiche con lo stesso formato (Q1, Q2 e Q3). L’ordine di arrivo delle qualifiche determinerà la griglia di partenza della sprint race. Sabato mattina ci sarà la seconda sessione di prove libere, sempre dalla durata di un’ora, e nel pomeriggio debutterà la gara veloce. 30 minuti che saranno fondamentali per i piloti perché l’ordine di arrivo sarà poi la griglia di partenza per la gara domenicale, la quale rimarrà invariata.

La sprint race assegnerà punti?

La risposta è sì. Il primo classificato della gara di sabato infatti, riceverà 3 punti per la classifica piloti, il secondo 2 e il terzo 1. E la gestione dell’utilizzo delle gomme? Il venerdì le scuderie avranno a disposizione cinque set di gomme morbide per le qualifiche. Durante la corsa di sabato i team potranno scegliere 2 set di gomme, mentre la domenica dovranno accontentarsi dei due rimanenti.