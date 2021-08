Le reazioni dei piloti Ferrari dopo lo strano Gp del Belgio

Intervista ai piloti Ferrari: le reazioni dopo il Gp del Belgio. Charles Leclerc e Carlos Sainz, dopo l’anomala gara disputatasi in terra belga, hanno rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. La corsa è stata caratterizzata dal fatto che dopo quasi tre giri, è stata sospesa a causa delle avverse condizioni meteo. Il vincitore è risultato Max Verstappen. I piloti del Cavallino Rampante hanno chiuso in ottava e decima posizione.

Intervista ai piloti Ferrari: le parole di Leclerc

Il pilota monegasco, che ha chiuso la competizione in ottava posizione a causa dell’incidente di Perez e delle penalizzazioni inflitte a Norris e Bottas, ha così commentato quanto accaduto: “Credo che la gestione sia stata corretta. Abbiamo fatto un tentativo all’ inizio ma non andava bene, poi nella seconda parte della gara abbiamo provato a ripartire e alla fine con il regolamento attuale abbiamo ottenuto dei punti. Penso sia stato giusto riprovare a scendere in pista ma è molto strano avere dei punti per una gara che non c’è stata. Due punti? Valgono poco“, ha concluso con un certa sicurezza.

Le impressioni di Carlos Sainz

Dello stesso parere anche il compagno di scuderia Carlos Sainz, che ha concluso al decimo posto. Le sue dichiarazioni hanno fatto da eco a quelle del collega: “Le decisioni prese sono state corrette oggi, la visibilità era scarsa e non si poteva guidare. Avremmo rischiato troppo, è un peccato ma una gara che non si è disputata non deve assegnare punti“, che poi ha aggiunto: “si doveva andare in pista solo per capire se si poteva gareggiare o no, non certo per prendere punti“.