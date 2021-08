Rossi dopo le prove del venerdi: “Siamo più veloci e vicini….”

Rossi commenta le prove libere del venerdì e si mostra sereno. Nonostante l’annuncio del ritiro, il nove volte campione del mondo vuole dare il meglio di sè nelle gare rimanenti. Con la sua solita verve ha annunciato ai microfoni dei giornalisti, nei giorni scorsi, che il suo obiettivo per questa tappa del motomondiale è quello di arrivare tra i primi dieci.

Rossi: “Spero in una gara bagnata o asciuta…”

Valentino Rossi mostra un cauto ottimismo per la felice riuscita della prossima gara in Stiria, la seconda ed ultima al Red Bull Ring: “Siamo più veloci e vicini rispetto allo scorso weekend, ci manca qualche decimo entrare diretti in Q2. Non siamo lontani e ci proveremo se le condizioni saranno buone”. Il pilota ha poi aggiunto: “Spero in una gara bagnata o asciutta, perché la moto soffre quando il tracciato è umido e tende ad asciugarsi”. Ha anche rivolto un pensiero al compagno di squadra, Franco Morbidelli, alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato: “L’ho sentito. Sta bene, anche se la riabilitazione del crociato è una bella bega, bisogna lavorare un sacco. Era contento“. Il romano, nella gara di domenica, verrà sostituito da Crutchlow.

Sul futuro: “Non farò come Pedrosa…”

Rossi ha aggiunto alcuni particolari sul futuro che lo attenderà al termine della stagione: “Mi mancherà correre in MotoGP, ma fare come Pedrosa o Crutchlow non credo perchè preparare un solo GP è molto impegnativo. Le piste dove mi piacerebbe tornare a correre? Misano e Assen. ” E sulla sospensione di Vinales da parte del team Yamaha: “Il comportamento di Maverick sicuramente non è stato bello ma comunque quello che ha fatto non mi è sembrato chissà cosa. Non conosco la situazione in Yamaha, ma penso sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso…”