Alfa Romeo annuncia Valtteri Bottas per la prossima stagione

L’Alfa Romeo annuncia Valtteri Bottas per il prossimo anno. Il mercato dei piloti entra così nel vivo. Dopo l’annuncio di Kimi Raikkonen che ha deciso di ritirarsi, un altro finlandese prende il suo posto. Attualmente in forza alla Mercedes, Bottas occupa il terzo posto nel ranking mondiale a quota 123 punti, alle spalle del compagno Lewis Hamilton. Il passaggio ad una nuova squadra rappresenta per lui un nuovo capitolo, dopo cinque stagioni trascorse con la casa tedesca.

L’Alfa Romeo dà il benvenuto a Valtteri Bottas

Il finlandese è entusiasta per l’accordo raggiunto che gli darà l’opportunità di intraprendere una nuova avventura: “Si apre un nuovo capitolo della mia carriera agonistica, sono molto emozionato di potermi unire a una Casa iconica come Alfa Romeo, un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia del team, sono affamato come sempre di grandi risultati, e, se si presenterà l’occasione di vittorie…” ha dichiarato raggiante il 32enne pilota ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il team principal della scuderia, Frederic Vasseur ripone grandi aspettative su di lui. Queste le sue parole riportate dalla Rosea: “Portiamo a Hinwil un pilota di esperienza e che rafforzerà il gioco di squadra: è l’uomo giusto per far fare ad Alfa Romeo un passo in avanti verso le parti alte della griglia…”.