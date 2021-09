Max Verstappen: “E’ incredibile le aspettative erano molto alte…”

Max Verstappen dopo la vittoria del Gran Premio d’Olanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista di Sky. Davanti le telecamere ha manifestato tutta la sua felicità per quanto accaduto, e la soddisfazione per la sua performance. Un trionfo fondamentale per il pilota orange che vince a casa sua e davanti il suo pubblico. Adesso la classifica generale parla chiaro: dopo la gara di ieri Verstappen è primo in assoluto con 224.5 punti, tallonato dal britannico Lewis Hamilton a quota 221.5. Terzo Valeri Bottas con 123 punti.

Max Verstappen: “Non è mai semplice essere all’altezza…”

Il pilota della Toro Rosso è raggiante: “Come puoi sentire anche tu è davvero incredibile. Le aspettative erano molto alte alla vigilia di questo week end. Non è mai semplice essere all’altezza e quindi sono molto felice di aver vinto qui e anche di aver ripreso la leadership del campionato. Poi ovviamente la Mercedes ha cercato di renderci la vita difficile ma siamo riusciti a gestire tutto molto bene e possiamo essere soddisfatti del risultato finale“. La vittoria sul circuito di Zandvoort consente al team di Verstappen di consolidare il terzo posto e di portarsi a meno dodici (333 punti) dalla Mercedes prima della classe con 345 punti. Il campionato è ancora apertissimo.