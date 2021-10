Questo week end, la classe regina del motomondiale tornerà in Italia. Stavolta la gara avrà un sapore speciale visto che sarà l’ultima di Valentino Rossi su questo circuito. Inoltre, sarà uno scontro decisivo per la leadership della classifica: Fabio Quartararo è attualmente primo della classe con 254 punti, mentre Pecco Bagnaia lo tallona a 52 punti di distanza. Una vittoria significherebbe, per il francese, mettere una seria ipoteca sul titolo mondiale. L’italiano dovrà assolutamente fare di tutto per trionfare in modo da tenere in vita le sue speranze di trionfo.

MotoGp: dove vedere il Gp di Misano? Sky o Tv8?

Il Gp di Misano o dell’Emilia Romagna verrà trasmesso sia in diretta che in streaming. In diretta potrà essere seguito su Sky Sport MotoGp e Sky Sport Uno. Lo streaming per chi volesse sarà disponibile su dispositivo mobile, scaricando l’apposita app di Sky, Sky Go. La corsa sarà visibile in chiaro e in differita su Tv8 a partire dalle 17:05. Ecco il programma completo di prove, qualifiche e gare:

VENERDÌ 22 OTTOBRE

09:00-09:40 Moto3 – Prove libere

09:55-10:40 MotoGP – Prove libere

10:55-11:35 Moto2 – Prove libere

13:15-13:55 Moto3 – Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP – Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 – Prove libere

SABATO 23 OTTOBRE

09:00-09:40 Moto3 – Prove libere 3

09:55-10:40 MotoGP – Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 – Prove libere 3

12:35-12:50 Moto3 – Qualifiche 1

13:00-13:15 Moto3 – Qualifiche 2

13:30-14:00 MotoGP – Prove libere 4

14:10-14:25 MotoGP – Qualifiche 1

14:35-14:50 MotoGP – Qualifiche 2

15:10-15:25 Moto2 – Qualifiche 1

15:35-15:50 Moto2 – Qualifiche 2

DOMENICA 24 OTTOBRE

08:40-09:00 Moto3 – Warm Up

09:10-09:30 Moto2 – Warm Up

09:40-10:00 MotoGP – Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara