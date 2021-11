Dopo aver saltato l’ultima edizione causa emergenza covid, tutti gli appassionati di Formula Uno sono pronti a godere delle emozioni del Gran Premio di Brasile. Il GP Brasile 2021 è in programma Domenica 14 Novembre 2021 ed è valido per la diciannovesima corsa del Mondiale di Formula Uno. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su F1 GP Brasile, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere la gara.

Il Gran Premio di Brasile, valido per il diciannovesimo appuntamento Mondiale, andrà in scena alle ore 18 italiane di Domenica 14 nell’Autódromo José Carlos Pace di Interlagos. Il GP Brasile sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go (per gli abbonati da più di un anno al servizio satellitare). Inoltre il GP del Brasile sarà trasmesso in onda su NOW TV, piattaforma streaming che consente ai propri utenti di poter seguire tutte le emozioni della Formula Uno mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per il GP di Brasile non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro ma, a partire dalle ore 21.30 di Domenica 14 Novembre, sarà trasmessa la differita su TV 8.