Valentino Rossi l’ultima gara nel MotoGP di Valencia

Il Dottore oggi chiude la sua carriera a Valencia, mentre gareggerà sicuramente torneranno alla memoria i titoli vinti, a partire dall’Aprilia, nei duelli con Biaggi, Stoner, Marquez. Tantissimi anni di carriera in questo stupendo sport, 26 per la precisione, 431 gare, 115 vittorie, 235 podi, 199 poi in moto GP e nove Titoli Mondiali. L’unico nella storia ad avere vinto in tutte le quattro classi 125 – 250 – 500 – MotoGP. A Valencia saranno in molti a festeggiarlo, ma prima della gara una grande sorpresa, Ronaldo “Il Fenomeno” lo ha incontrato con un regalo speciale, la maglia dell’Inter, la sua squadra del cuore.

E a fine gara cosa farà?

“Da lunedì sarà tutto diverso, la mia vita sarà completamente differente, sto cercando di non pensarci. Proverò solo a divertirmi questo weekend. E poi continuerò come pilota di auto, cercherò di divertirmi”.

La cosa più bella della sua carriera

“Nella mia carriera la cosa piu’ bella è esser diventato un’icona. In questi anni in cui sono sceso in pista, tanta gente si è interessata al motociclismo per me, e questo sport è diventato più famoso e seguito”.

La cosa più brutta della sua carriera

“Sicuramente il momento più brutto è stato quando ho deciso di smettere. A giugno è stata dura, se fossi stato più competitivo avrei anche continuato invece ho dovuto smettere. Ora mi sento abbastanza bene, cerco di restare concentrato sulla gara e dare il massimo”.