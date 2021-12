Abu Dhabi Gp: Verstappen in pole, Hamilton secondo

Abu Dhabi Gp| E’ giunto il weekend finale della stagione 2021 di Formula 1, ma i giochi sono ancora apertissimi. Si è appena disputata la qualifica presso il circuito di Yas Marina e Max Verstappen ha conquistato la pole facendo segnare il miglior tempo dopo un giro perfetto. Partirà secondo il suo diretto rivale Lewis Hamilton, dato per favorito alla vigilia visto l’andamento positivo delle sue prove libere. La Red Bull, infatti, ha avuto alti e bassi durante le libere, mentre la Mercedes si è mostrata più costante. Conquistare la pole ad Abu Dhabi è importante per la gara come dimostrano i precedenti, ma domani tutto potrà succedere. Entrambi hanno un buon passo e partono con due strategie di gomme diverse: Verstappen partirà con la soft e Hamilton con le medie. Alle interviste concesse alla regia internazionale entrambi i piloti sono parsi soddisfatti del proprio lavoro e molto concertati in vista dell’epica sfida finale che li attende.

Abu Dhabi Gp, Verstappen: “Sensazione fantastica in qualifica”



Ecco le parole di Max Verstappen:

“Sensazione fantastica, abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Questo weekend abbiamo avuto degli alti e bassi però sono incredibilmente contento, è quello che volevamo però non è mai semplice raggiungerlo, soprattutto considerando quanto le Mercedes sono state forti nelle ultime gare. Ora guardo avanti, guardo a domani che sarà la giornata più importante.

Per quanto riguarda le gomme mi sentivo bene con entrambe le mescole (medie e soft). La sera fa più fresco quindi a quell’ora dovrebbero andar meglio le soft. Vedremo domani, sarà importantissimo fare una bella partenza, dopo di che faremo la nostra gara cercando di fare del nostro meglio”.

Hamilton: “Spero di poter fare una buona gara domani”



Il pilota inglese della Mercedes si è così espresso:

“Max ha fatto un gran giro oggi e non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. Però, sono andato piuttosto forte nel corso delle prove. Siamo in una buona posizione, voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani e spero di poter fare una buona gara. Nel mio giro ho perso tanto tempo alla curva 5, ma l’ultimo è stato pulito non potevo andare più veloce di così. Penso che non avrei potuto battere quel tempo”.