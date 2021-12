Federazione Motociclistica Italiana traguardo importante 110 anni di storia

Un secolo più altri dieci anni, una lunga storia quella della Federazione Motociclistica Italiana, lunghissima la lista dei trofei e dei titoli mondiali, di cui una sessantina abbondante conquistata nell’ultimo decennio. Una festa di compleanno dei 110 anni con le superstar Valentino Rossi e Tony Cairoli a fine carriera, che lasciano però il motociclismo in buone mani.

Le parole del Presidente Giovanni Copioli

Il Presidente della Federazione Giovanni Copioli si rivolge a tutti i tesserati: “La loro presenza ha testimoniato secondo me quello che la Federazione è in questo momento, cioè è la casa della nostra passione come diciamo noi, Rivolgo un pensiero particolare ad Antonio Cairoli e Valentino Rossi, grandi personaggi fondamentali per le due ruote e le cui carriere sono state fantastiche.

I premiati ed i tesserati

Premiati tutti quegli atleti, molti delle Fiamme Oro, che hanno dominato nelle varie discipline dalla pista alle fuori strada, con le due perle dei mondiali a squadre portati a casa nel 2021 nella sei giorni di Enduro e nel motocross delle Nazioni. 117.000 i tesserati con la Federazione, 25.000 quelli con la licenza di pilota, un popolo delle due ruote che è base solida per continuare a costruire i successi anche dopo il ritiro dei due mostri sacri. I giovani buoni non mancano, altri ne arriveranno perchè il serbatoio della passione è inesauribile