Formula 1: Max Verstappen Campione del Mondo 2021

Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi davanti a Lewis Hamilton e Carlos Sainz ed è Campione de Mondo 2021, per lui il primo titolo nella sua carriera. All’ultimo giro è decisivo il sorpasso su Hamilton dopo una discussa Safety Car.

La gara

Verstappen parte male nella partenza della pole position e viene subito superato da Hamilton. Nel primo giro alla curva sei i due contendenti si sono affiancati, il pilota olandese ha provato il sorpasso ma Hamilton esce dalla curva nella via di fugo tenendo la testa della gara. I giudici non danno peso all’affiancamento e Verstappen resta dietro ad Hamilton fino al giro 53, quando entra la Safety Car per un incidente che coinvolge Latifi. Ad un giro dal termine la ripartenza, Verstappen supera Hamilton e rimane al comando fino all’ultimo giro. E’ uno dei più emozionanti finali nella storia della Formula 1. Nel Mondiali Costruttori per otto anni consecutivi vince la Marcedes.

Le parole di Verstappen

“E’ stato un anno fantastico, devo ringraziare la mia famiglia, la squadra e gli Orange che sono qui oggi e non solo. Da piccolo sognavo di arrivare a pilotare in Formula 1, di poter sentire il mio Inno, oggi è il coronamento di tanti sacrifici”.