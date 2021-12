Gp Arabia, Lewis Hamilton in pole, Leclerc quarto

Si sono concluse da poco le qualifiche del Gp Arabia con l’incredibile pole position di Lewis Hamilton. I due contendenti al titolo hanno dato spettacolo sulla velocissima ma faticosissima pista di Jeddah. Il pilota Mercedes è stato autore di un giro eccezionale facendo segnare il tempo di 1:27.511. Il suo rivale in campionato Max Verstappen nel suo tentativo finale in q3 ha girato al limite tentando il tutto per tutto. Per sfruttare ogni centimetro della pista ha più volte sfiorato le barriere prendendosi molti rischi, ma quasi a fine giro quando sembrava avere in tasca la pole è andato a muro vanificando l’impresa. Un’incompiuta eccezionale questo tentativo di Verstappen che se fosse riuscito sarebbe rientrato negli Annales della F1. Domani Verstappen partirà in terza posizione, mentre il secondo tempo è stato fatto registrare dall’altra Mercedes quella di Valtteri Bottas. In gara la Mercedes pur avendo un buon passo dovrà vedersela con l’agguerrita Red Bull di Verstappen che sembra aver trovato una velocità unica. Il pilota Red Bull è ancora primo nel campionato piloti a otto lunghezze di vantaggio dal pilota inglese che quindi tenterà di portare a casa la vittoria per colmare il gap.

Gp Arabia, Hamilton: “Fiero della doppietta”



Ai microfoni della regia internazionale Hamilton si è detto orgoglioso del lavoro di squadra e della proficua collaborazione con Valtteri Bottas. Ecco le sue parole:

“Siamo stati molto veloci durante le prove ma nelle libere tre e in qualifica ci mancava qualcosa. Questa doppietta ci rende molto fieri e sono molto orgoglioso di Valtteri e del team che ha lavorato sodo per questo bel risultato. Il campionato è ancora vivo e l’obiettivo è provare a vincerlo. Abbiamo lavorato tantissimo con la simulazione e l’assetto e Valtteri è il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto. Abbiamo lavorato insieme per avere il giusto assetto e portare la macchina dove volevamo. Ma la Red Bull su questa pista è davvero velocissima, è speciale. Considerando la posizione sono grato di ciò che siamo riusciti a fare. Sarà una bella sfida domani, con il passo gara siamo vicinissimi alla Red Bull. Sarà una battaglia ravvicinata”.

Ferrari, Leclerc: “Abbiamo un buon passo gara”



Ferrari a due facce con la delusione di Carlos Sainz e la gioia di Charles Leclerc. Il pilota spagnolo ha perso la macchina durante il suo giro in q2 e ha toccato le barriere con l’ala posteriore danneggiandola. Nonostante il tentativo di rimanere in pista, è parso impossibile proseguire con la vettura in quelle condizioni. Domani Sainz partirà quindicesimo. Charles Leclerc, invece, dopo l’incidente nelle libere di ieri, oggi è riuscito a ottenere il quarto tempo, partirà domani in seconda fila. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1 HD:

“Domani l’obiettivo è stare attenti in partenza perché davanti ci sarà battaglia nelle primissime posizioni. Noi dobbiamo provare a passare il primo giro indenni e poi penso che il passo c’è quindi non abbiamo nulla da invidiare ai nostri diretti competitor in campionato”.