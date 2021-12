Valentino Rossi al Quirinale da Mattarella

Il pluricampione del Mondo di MotoGP Valentino Rossi è stato accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una cerimonia dedicata ai grandi del motociclismo, presenti non solo il Dottore ma anche Tony Cairoli re del Motocross che lascia dopo dieci mondiali e Francesco Bagnaia giovane in ascesa della della motoGP. Parole affettuose di stima sincera per Rossi, per sottolineare il campione che è stato ed il modello per tanti ragazzi e non solo appassionati di moto per lunghi venticinque anni di carriera.

Valentino Rossi regala un casco a Mattarella

Valentino ha regalato un al Presidente Mattarella un casco da motociclista con i colori della bandiera e la scritta Presidente Mattarella. Vicino alla dedica la firma del nove volte campione del Mondo.

le parole di Sergio Mattarella

“Quella del motociclismo è una straordinaria condizione, che fa di voi riferimenti per i giovani del nostro paese, e non solo i più giovani anche io mi iscrivo tra questi” ha aggiunto. Complimenti per quello che rappresentate come sicurezza di protagonismo nello sport, per quello che promettete e per quello che avete realizzato e ottenuto. È stato un anno straordinario per lo sport italiano che continuerà, ma non nasce a caso per una fortunata coincidenza occasionale, nasce dal fatto che da anni c’è una grande espressione di protagonismo sportivo”