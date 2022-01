Dove vedere Dakar 2022 in streaming e in diretta tv: Mediaset, Sky, Dazn, Eurosport?

DOVE VEDERE DAKAR 2022 STREAMING E TV, COME ASSISTERE ALLE TAPPE – Dal 1 gennaio al 14 gennaio si svolge, in Arabia Saudita, la Dakar 2022. Tredici tappe aspettano i piloti, con un solo giorno di pausa (l’8 gennaio) e oltre 8000 chilometri da percorrere di cui oltre 4000 di prove speciali. Un solo italiano in gara per le moto: si tratta di Danilo Petrucci, sulla KTM 450. Nella categoria auto, invece, occhio al ferrarista Carlos Sainz su Audi e all’italiano Maurizio Gerini su Mini Cooper.

Tappe Dakar 2022, ecco l’elenco completo

Prologo: Jeddah-Hail

Prima Tappa: Hail-Hail

Seconda Tappa: Hail-Al Artawiya

Terza Tappa: Al Artawiya-Al Qaysumah

Quarta Tappa: Al Qaysumah-Riyadh

Quinta Tappa: Riyadh-Riyadh

Sesta Tappa: Riyadh-Riyadh

Settima Tappa: Riyadh-Al Dawadimi

Ottava Tappa: Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir

Nona Tappa: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir

Decima Tappa: Wadi Ad Dawasir-Bisha

Undicesima Tappa: Bisha-Bisha

Dodicesima Tappa: Bisha-Jeddah

Dove vedere Dakar 2022 in diretta tv e in streaming gratis, Eurosport e Red Bull Tv

Non è prevista su alcuna rete televisiva la trasmissione in diretta della Dakar 2022. Sarà però possibile assistere alla tappa giornaliera in differita ogni giorno alle 23 su Eurosport, canale visibile sia attraverso la piattaforma di Dazn sia su Sky. Poi, ogni sera alle 21 sarà possibile rivivere la tappa con highlights offerti su RedBull Tv, in streaming sul sito del servizio.