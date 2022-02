Presentata la nuova Ferrari per il Mondiale 2022

È stata presentata alle 14 in punto la F1-75, la vettura che gareggerà nella ormai imminente stagione 2022. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sui principali canali social della Scuderia Ferrari ed è stato contemporaneamente mandato in onda su Sky Sport F1 HD. Un giorno a lungo atteso dai fan del Cavallino di tutto il mondo pieno di speranze e aspettative per il futuro e che apre ufficialmente il calendario degli eventi legati alla nuova stagione che prenderà il via il prossimo 20 marzo.

Ferrari, le parole di Binotto

La vettura è stata mostrata con giochi di luci e ombre per far risaltare ogni dettaglio tecnico. E’ parsa immediatamente evidente la radicale differenza con le monoposto degli anni passati dovuta al cambio di regolamento che è in vigore da quest’anno. A introdurre l’evento il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che, con un breve ma incisivo discorso, ha raccontato le novità di questa vettura, soffermandosi sui cambiamenti tecnici e sul potenziamento della power unit e più in particolare della sua parte ibrida. Nel suo intervento Binotto ha voluto più volte sottolineare come il progetto sia il frutto di un intenso lavoro di squadra a cui tutti i membri del team hanno partecipato attivamente.

Le impressioni di Carlos Sainz e Charles Leclerc

Poi ha chiamato accanto a sé i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz per svelare con loro la monoposto. Leclerc e Sainz si sono detti entusiasti della F1-75 e desiderosi di metterla alla prova in pista.

Ecco le parole di Charles:

“Mi piace davvero tanto e la amerò di più quando andremo in pista e andrà forte. E’ quello l’obiettivo. La vedo molto diversa e mi sembra strano non vedere i piloni sul davanti”.

Sainz ha definito la nuova Ferrari “aggressiva” e “radicale“. Poi, nella sua osservazione, si è concentrato sulla grandezza dei nuovi pneumatici da 18 pollici esprimendo qualche preoccupazione circa la visibilità che potrà risultare ridotta soprattutto nei circuiti cittadini. Sainz si è così espresso a questo proposito:

“Le nuove gomme? Le abbiamo già provate l’anno scorso quindi abbiamo già un’idea di come sarà. Dovrebbero darci più grip sull’anteriore. Uno dei punti di domanda è ovviamente la visibilità. Con delle gomme così grandi potrebbe essere un problema”.

Ora non resta che vedere come la F1-75 se la caverà in pista e la prima prova sarà ai test dal 23 al 25 febbraio a Barcellona.