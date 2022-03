Jorge Lorenzo vs Valentino Rossi: non è ancora finita, lo spagnolo lo sfida

Quella tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi è stato una tra le più belle e intense rivalità mai viste in MotoGp. I due si sono scontrati per molti anni, accendendo la scena in più occasioni. Ora entrambi i piloti hanno appeso la moto al chiodo, ma no il casco. Quello servirà per le prossime avventure che sono pronti ad intraprendere.

Attualmente il maiorchino è opinionista MotoGp per l’emittente DAZN. Nei panni del commentatore TV parteciperà a sette Gran Premi, incluso quello già passato a Doha. Jorge sarà presente anche al Mugello, al Red Bull Ring, sul nuovo tracciato della Finlandia, in Malesia.

Jorge Lorenzo: “Potrei correre nuovamente contro Valentino Rossi”

L’ex pilota MotoGp, tra i più talentuosi nella storia, si è lasciato andare in una lunga intervista per The-Race.com. “Tornare nel paddock senza pressioni è stato bello“, ha dichiarato Jorge Lorenzo facendo riferimento al suo nuovo ruolo di opinionista per ‘DAZN’. Ma la voglia di correre non è finita: “Mi manca vincere. E ho piani per tornare in pista con le auto. Forse questa possibilità si potrà concretizzare presto“.

Da qui non poteva mancare il discorso Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ guiderà infatti un’Audi nel GT World Challenge Europe, quella del Team WRT. E Lorenzo non esclude di tornare a sfidarlo in un futuro ancora da precisare. “Per fortuna, ora come ora conduco una vita migliore rispetto alla norma. Amo viaggiare e ho tempo di farlo, anche se quest’anno non potrò perché ho tanti progetti. Quello di correre in macchina è uno di essi, e magari non a breve ma a lungo termine potrò addirittura correre di nuovo contro Valentino Rossi“, ha concluso l’ex compagno del nove volte campione del mondo.

I fan già sono impazziti e non vedono l’ora di rivedere i due rivali contro per nuove ed entusiasmanti sfide.