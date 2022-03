Valentino Rossi, finalmente è diventato padre: è nata Giulietta

Buone notizie per Valentino Rossi e la compagna Francesca: è nata Giulietta, la prima figlia della coppia. Forte emozione per Vale che è appena diventato padre. Il tutto è successo nella notte, nell’ospedale di Urbino, dove Francesca Sofia Novello ha partorito, dando alla luce la piccola. I due hanno voluto celebrare quanto accaduto con un post sui social, dove hanno annunciato la nascita della piccola Giulietta. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi” recita il post correlato dalla foto del piedino della neonata. Che fosse una femmina era ormai risaputo, ad agosto il pilota, ritiratosi dalla MotoGp, aveva svelato sempre su instagram il sesso. “La Franci è incinta, aspettiamo una bambina”, aveva annunciato Valentino Rossi sui social il 18 agosto scorso pubblicando alcune foto in cui appariva nella veste di ‘dottore’, con lo stetoscopio puntato sulla pancia della sua compagna. Qualche giorno fa Francesca aveva postato un video della cameretta con culla e peluche pronta ad accogliere la loro primogenita: “Manchi solo tu!”. Oggi la felicità: Giulietta è arrivata.

Il post di Valentino Rossi per la figlia

In un periodo di brutte notizie, questa è quella che tutti vorremmo sentire. Valentino Rossi è diventato padre. Ecco il post del pilota sul noto social Twitter.

Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi 🤍 pic.twitter.com/0wR29Wom4v — Valentino Rossi (@ValeYellow46) March 4, 2022