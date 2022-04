Formula 1, dove vedere GP Australia 2022: streaming gratis e diretta TV8?

Il GP Australia 2022, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 10 aprile alle ore 06 (ora italiana) in un circuito da 5.303 km per un totale di 58 giri. Prima di scoprire dove vedere GP Australia 2022 in diretta tv e streaming , ecco un focus sul programma completo di questo weekend australiano.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2022

VENERDI’ 8 APRILE

Prove libere 1: ore 04:00

Prove libere 2: ore 07:00

SABATO 9 APRILE

Prove libere 3: ore 04:00

Qualifiche: ore 07:00

DOMENICA 10 APRILE

Gara: ore 06:00

Dove vedere GP Australia 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il GP Australia 2022 si terrà domenica 10 aprile alle ore 06 (ora italiana) e sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite). Il commento sarà di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené e del giornalista Roberto Chinchero. Dal paddock ci saranno Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre dai box ci sarà Mara Sangiorgio.

La gara sarà visibile in chiaro anche su TV8 ma soltanto in differita con gli orari che verranno comunicati in seguito. Il GP Australia 2022 sarà visibile anche in streaming anche su Sky Go e sulla stick Now.