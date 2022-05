Formula 1: dove vedere il Gp di Miami in diretta e in streaming? Differita in chiaro su Tv8?

Formula 1: dove vedere il Gp di Miami? Tutto pronto per la prossima tappa del mondiale di Formula 1. L’avvincente duello tra la Ferrari e la Red Bull sbarca in terra americana in un circuito nuovo di zecca. Infatti è la prima volta che la città della Florida ospita una gara della classe regina della Formula 1. Charles Leclerc sarà chiamato a vincere per mantenere intatta la vetta della classifica, con un instancabile Max Verstappen pronto ad approfittare di un suo minimo errore. Ventisette sono i punti che dividono i due: troppo pochi per fare dormire sonni tranquilli al monegasco, abbastanza per non fare mollare la presa all’olandese che non vede l’ora di riagguantare la vetta.

Dove vedere il Gp di Miami in diretta e streaming: Sky? Differita in chiaro su Tv8?

La tappa americana andrà in scena domenica 8 maggio dalle ore 21:30 alle ore 22:30. La diretta è affidata a Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite); il Gran Premio sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma, riservata agli abbonati, di Sky Go. Inoltre la gara andrà in onda, in differita in chiaro, su Tv8 dalle ore 23:00 alle ore 1:00 di domenica 8 maggio. Ecco il programma di sabato:

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 19:00 – 20:00

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:30 – 23:30

TV8 Sabato 7 maggio Qualifiche: ore 23:30 – 00:30 Domenica 8 maggio Gara: ore 23:00 – 1:00