Dove vedere Parigi Dakar 2023 streaming gratis e tv in chiaro: Mediaset, RedBullTv, Eurosport?

DOVE VEDERE DAKAR 2023 STREAMING E TV, COME ASSISTERE ALLE TAPPE – Dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 si svolge la Dakar 2023. Addirittura 800 piloti su oltre 450 veicoli differenti si sfideranno nella quarantacinquesima edizione della celebre competizione, che sarà suddivisa in 14 tappe e avrà inizio a Sea Camp, nei pressi del Mar Rosso. Come l’anno scorso, ci sarà nuovamente il papà del pilota della Ferrari Carlos Sainz, ovvero Carlos Sainz senior: con lui, altri famosi piloti come Peterhansel, Barreda e Brabec.

Tappe Parigi Dakar 2023, l’elenco completo

Prima tappa: da Sea Camp a Sea Camp

Seconda tappa: da Sea Camp a Al Ula

Terza tappa: da Al Ula a Ha’Il

Quarta tappa: da Ha’Il a Ha’Il

Quinta tappa: da Ha’Il a Ha’Il

Sesta tappa: da Ha’Il a Al Duwadimi

Settima tappa: da Al Duwadimi a Al Duwadimi

Ottava tappa: da Al Duwadimi a Riyadh

Nona tappa: da Riyadh a Haradh

Decima tappa: da Haradh a Shaybah

Undicesima tappa: da Shaybah a Empty Quarter Marathon

Dodicesima tappa: da Empty Quarter Marathon a Shaybah

Tredicesima tappa: da Shaybah a Al-Hofuf

Quattordicesima tappa: da Al Hofuf a Dammam

Dove vedere Dakar 2023 in diretta tv e in streaming gratis, SportMediaset e Red Bull Tv

Non è prevista su alcuna rete televisiva la trasmissione in diretta della Dakar 2023. Sarà però possibile assistere alla tappa giornaliera in differita ogni giorno su SportMediaset e su RedBullTv, grazie ai quali sarà possibile rivivere la tappa con highlights completi della tappa appena svolta.