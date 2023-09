Formula 1, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas riconfermati in Alfa Romeo per il 2024

La scuderia svizzera motorizzata Ferrari, attualmente nona nel Mondiale di Formula 1 con 10 punti, riconferma entrambi i suoi piloti per la terza stagione consecutiva. Guanyu Zhou potrà così rappresentare il suo Paese nel Gran Premio di Cina del 2024.

Continuano ad occuparsi i sedili delle scuderie di Formula 1 in vista della stagione 2024. Oggi tocca alla Alfa Romeo (che, a dispetto del nome, rappresenta la svizzera Sauber) ufficializzare la riconferma dei suoi due piloti, il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Guanyu Zhou, alla guida delle sue vetture anche per il prossimo anno. Per loro sarà la terza stagione consecutiva al volante delle vetture elvetiche motorizzate Ferrari.

Happy to announce that I’ll be continuing with @alfaromeostake, let’s keep pushing to achieve more success together!



HOME RACE HERE I COME 🇨🇳! #TeamZHOU pic.twitter.com/nCxwH5EKYA — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) September 14, 2023

Per Guanyu Zhou, primo pilota cinese nella storia della Formula 1, si tratterà della terza stagione consecutiva nella massima categoria. Fino a questo momento della stagione 2023, ha portato a casa quattro punti, frutto dei noni posti in Australia e a Barcellona. La riconferma da parte della scuderia di Hinwill "per la sua maturità e il suo approccio metodico, che gli hanno permesso di conquistare il supporto della squadra" in questo suo secondo anno e l'accordo per la prossima stagione è "la naturale conclusione in vista di futuri miglioramenti".

Dal canto suo, il pilota si è detto "orgoglioso di far parte del team Alfa Romeo e grato per la fiducia concessagli". "Il mio rapporto con Valtteri", prosegue Zhou, "è ottimale e stiamo lavorando tutti insieme per ottenere risultati migliori". Nella prossima stagione, il classe 1999 avrà modo di rappresentare il proprio Paese nella 17° edizione del Gran Premio di Cina, la prima dopo ben cinque anni d'assenza dal calendario a causa della pandemia di Covid-19, che si disputerà sul circuito di Shanghai il prossimo 21 aprile: "Sono davvero entusiasta di poter correre in Cina, di fronte al mio pubblico. Sarà un grande momento e sono orgoglioso di poterlo condividere con tutte le persone che mi hanno sostenuto".

No.24 is here to stay for 2024. 🤝



We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season.



Let's go, Zhou! 🙌 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) September 14, 2023

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative della Alfa Romeo, ha aggiunto: "La decisione di riconfermare entrambi i piloti testimonia l'investimento che abbiamo fatto per il futuro. In Formula 1 le cose non cambiano da un giorno all'altro. Per questo abbiamo deciso di mantenere la stabilità del team in vista di un periodo di transizione". Oltre a Bottas e a Zhou, è stato riconfermato come terzo pilota il francese Theo Pourchaire, attualmente in testa al Mondiale di Formula 2.