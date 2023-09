Motomondiale, Gran Premio di San Marino: vittoria per Jorge Martin in MotoGP su Bezzecchi e Bagnaia.

Fine settimana perfetto per lo spagnolo della Ducati Pramac, che accorcia nel Mondiale grazie anche alla vittoria nella Gara Sprint di sabato. Pedro Acosta allunga in Moto2 con la quinta vittoria stagionale. Terzo successo nelle ultime quattro per David Alonso in Moto3.

Dodicesimo appuntamento col Motomondiale sul circuito di Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che va a concludere momentaneamente la stagione europea in attesa dei ben sei appuntamenti in Asia. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, la vittoria nella classe MotoGP è andata a Jorge Martin. In mattinata, successo per il colombiano David Alonso in Moto3 e per Pedro Acosta in Moto2.

Ieri, Jorge Martin (Ducati Pramac) ha portato a casa la Gara Sprint, con Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) a fargli compagnia sul podio.

Motomondiale: classe MotoGP

Fine settimana praticamente perfetto per Jorge Martin (Ducati Pramac), che trionfa sul circuito di Misano nella classe MotoGP dopo essere scattato dalla pole position e senza avere un effettivo rivale per la vittoria durante i 27 giri che hanno composto questo Gran Premio di San Marino. Sul traguardo della gara vera e propria si è ripetuto l'ordine d'arrivo della Gara Sprint di ieri, con Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) che hanno fatto il possibile, lottando anche coi problemi fisici che ne hanno condizionato il weekend.

In particolare, il leader del Mondiale ha dovuto lottare fino all'ultimo per conservare il gradino più basso del podio, quando hanno cominciato a farsi sentire i postumi del terribile incidente occorsogli nel Gran Premio di Catalogna di una settimana fa. Ad insidiarlo il rientrante Daniel Pedrosa, wild card di lusso per la KTM, che ha ripetuto il 4° posto della Sprint di sabato concludendo un weekend fatto di grandi risultati, oltre che di abbracci e sorrisi da tutto il paddock. Completa la Top 5 Maverick Viñales (Aprilia).

Sono ora 36 i punti di vantaggio di Francesco Bagnaia su Jorge Martin (283 a 247), mentre Marco Bezzecchi è ora a quota 219.

Motomondiale: classe Moto2

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) porta a casa il suo quinto successo stagionale, vincendo in scioltezza su Celestino Vietti (Fantic Racing), scattato dalla pole position, e su Alonso Lopez (Speed Up), partito dalla sesta casella della griglia. Prestazione perfetta per il pilota iberico, che nel corso della gara ha a lungo lottato con il #13 e Aron Canet (Pons Wegow), ritiratosi a seguito di una caduta alla curva del Carro dopo 7 giri, fino a dare la zampata nei giri conclusivi della corsa, conclusa con 6"305 sul suo più immediato inseguitore.

Per Acosta i punti di vantaggio in classifica sono adesso 34 - 211 per il #37 contro i 177 di Tony Arbolino (Marc VdS Racing), quarto sul traguardo dopo essere partito in nona posizione. Nulla da fare per Jake Dixon (GasGas Aspar), autore di un weekend incolore (12° al traguardo, 14° in griglia).

Motomondiale: classe Moto3

Il colombiano David Alonso (GasGas Aspar) ottiene il terzo successo nelle ultime quattro gare e continua a scalare la classifica della classe Moto3. Il sudamericano conquista la vittoria nell'ultimo giro, battendo in volata Jaume Masià (Leopard Racing), Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) e David Muñoz (Boe Motorsport). Un quartetto che ha cominciato a contendersi la vittoria negli ultimi sette giri, in gran parte dominati dal turco col #53, mentre la zampata decisiva del pilota sudamericano è arrivata alla curva 14 dell'ultimo giro, riuscendo la porta ai residui attacchi dei suoi inseguitori.

Grande equilibrio nella classifica della classe Moto3, con Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) fermo a 161 dopo un incolore 16° posto. Accorcia le distanze Ayumu Sasaki (Husqvarna), ora a -4 grazie al 7° posto di giornata, e si fanno dappresso Masià a quota 149, Oncu a 144 e Alonso a 140, con Ortolà (13° sul traguardo) a 132.

Motomondiale: prossimo appuntamento

Due settimane di pausa per il Motomondiale, che ritornerà nel fine settimana dal 22 al 24 settembre sul Buddh International Circuit di Greater Noida, per quello che sarà il primo Gran Premio d'India per la massima categoria a due ruote. Le gare scatteranno alle 9:00 (Moto3), 10:15 (Moto2) e 12:00 (MotoGP) italiane.