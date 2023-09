Sebastian Vettel "non esclude" di poter tornare a guidare una Formula 1

Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo in Formula 1 tra il 2010 e il 2013, "non esclude" la possibilità di un ritorno al volante di una monoposto della massima categoria. Esattamente 15 anni fa il suo primo successo, su Toro Rosso, al Gran Premio d'Italia.

Sebastian Vettel potrebbe pensare di ritornare alla guida di una monoposto di Formula 1 dopo qualche anno distante dalla categoria come, in passato, è già accaduto ad Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell o a Fernando Alonso? Questa domanda è stata rivolta al pilota tedesco, quattro volte campione del mondo tra il 2010 e il 2013, in un'intervista rilasciata i microfoni di Sky Sports UK al termine di un evento organizzato dalla Red Bull sul mitico Nordschleife, l'antica versione del Nurburgring oggi riservata alle vetture turismo.

"Non posso dire di no perché non si sa mai", ha dichiarato. "Se avessi fatto la stessa domanda a quegli stessi piloti, qualcuno ti avrebbe detto 'no', qualcun altro 'non lo so', ma alla fine tutti sono ritornati. Molto dipende da quando lo farò. A 36 anni non puoi dire 'Magari tra 10 anni ci penso', perché intanto il tempo passa. Dipende anche dalla sfida che mi sarà proposta, ma non è qualcosa che sto prendendo in considerazione adesso".

A Vettel è stato chiesto anche come mai si sia mantenuto in forma ancora dopo un anno dal suo ritiro: "Perché sto bene così, non perché sto pensando davvero di ritornare o di sostituire qualcuno in caso di infortunio. Forse il collo non ha più la forza di reggere la velocità come prima, ma il resto del corpo sì".

Sebastian Vettel ha concluso, lo scorso anno, la sua carriera in Formula 1 con la Aston Martin dopo 300 Gran Premi, 53 vittorie, 57 pole position, 122 podi e 38 giri più veloci. Inoltre, esattamente quest'oggi, 14 settembre 2023, ha festeggiato i 15 anni dalla sua prima vittoria in Formula 1, al termine del piovoso Gran Premio d'Italia del 2008 alla guida di una Toro Rosso.