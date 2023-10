Motomondiale, Gran Premio del Giappone: la pioggia non ferma Jorge Martin

Jorge Martin continua il suo momento positivo vincendo anche il Gran Premio del Giappone (terzo successo consecutivo), interrotto nel corso del 13° giro dei 24 previsti per la pioggia. In Moto2, vince il thailandese Somkiat Chantra. Jaume Masià porta a casa la gara della Moto3.

Quattordicesimo appuntamento col Motomondiale sul Twin Ring di Motegi per il Gran Premio del Giappone, seconda tappa del Grand Tour asiatico che caratterizza questo finale di stagione. Terza vittoria consecutiva per Jorge Martin in classe MotoGP, con lo spagnolo che riapre ancor di più ogni discorso in ottica mondiale. In Moto3, Jaume Masià ritorna al successo e si issa in testa alla categoria. In Moto2, secondo successo in carriera per Somkiat Chantra.

Anche nella Gara Sprint di ieri, Jorge Martin (Ducati Pramac) ha portato a casa un'altra vittoria (la quarta in totale nella gara breve del sabato), con Brad Binder (Red Bull KTM) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) a fargli compagnia sul podio.

Motomondiale: classe MotoGP

La gara della MotoGP scatta alle 8:00 italiane, le 15:00 in Giappone. Sul circuito di Motegi comincia a cadere una forte pioggia e, senza neanche completare il primo giro, gran parte dei piloti rientra ai box per il flag-to-flag, passando alla moto con configurazione da bagnato. Fra i pochi a ritardare il rientro c'è Michele Pirro, che si ritrova così in testa alla gara anche se solo per tre giri, prima di essere costretto anche lui a tornare in pitlane per cambiare moto. Jorge Martin riconquista il primo posto al sesto giro, quando supera Aleix Espargarò, e da lì non lascerà più la testa della gara.

Le condizioni sono tutt'altro che ideali, con l'oscurità che inizia a calare progressivamente sulla pista nipponica rendendo incerta la sua conclusione. All'alba del 13° giro, con dodici tornate completate, la direzione di gara decide per la bandiera rossa. Si tenta un rientro in pista dopo circa venti minuti di sospensione, ma quando le moto ritornano sul tracciato si constata come non sia possibile riprendere regolarmente la corsa.

Jorge Martin vince, quindi il Gran Premio del Giappone, seguito da Francesco Bagnaia e da Marc Marquez, per la prima volta sul podio alla domenica dopo i due terzi posti nelle Sprint di Portimao e Buddh. La corsa al titolo è ormai apertissima, con lo spagnolo della Ducati Pramac che insegue l'italiano della Ducati ufficiale con sole tre lunghezze di distacco (319 a 316). Più staccato Marco Bezzecchi, ora a 265.

Motomondiale: classe Moto2

Doppietta per il team Idemitsu Honda in classe Moto2, col ritorno al successo del thailandese Somkiat Chantra, che ha ha dominato la gara dall'inizio alla fine dopo essere partito dalla pole position. Per lui si tratta, infatti, del secondo successo in carriera nel Motomondiale, con l'altro che era arrivato al Gran Premio d'Indonesia del 2022. Al suo fianco, il compagno di squadra Ai Ogura, al terzo podio stagionale dopo il 2° posto ad Assen e il 3° in Austria. Il leader del Mondiale Pedro Acosta deve, invece, accontentarsi del terzo posto.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM è ancora in testa al Mondiale col rassicurante vantaggio di 50 punti (252 a 202) su Tony Arbolino, che ha chiuso la gara all'11° posto e che ora ha 43 punti di distacco da Jake Dixon (4° al traguardo).

Motomondiale: classe Moto3

In Moto3, il successo è ottenuto da Jaume Masià (Leopard Racing), che trionfa sul padrone di casa Ayumi Sasaki (Husqvarna) e si assicura la testa del Mondiale. Secondo successo consecutivo per lo spagnolo e terzo in totale in questa stagione, dopo che l'inizio della gara non era stato dei più positivi a causa del migliore spunto di Deniz Oncu (2° in griglia e in seguito ritiratosi dopo dieci giri) e alcune tornate chiuse al 4° posto. Ma dall'8° giro, Masià ha ripreso la testa della gara e non l'ha lasciata più. Quanto al nipponico, ha ottenuto la piazza d'onore solo al photofinish, battendo Daniel Holgado (Red Bull KTM) per appena 56 millesimi.

Stesso momentaneo podio anche nella classifica del Mondiale, con Jaume Masià primo a 199 punti, seguito da Ayumi Sasaki a 193 e da Daniel Holgado a 190, in una corsa al titolo più che mai incerta.

Motomondiale: prossimo appuntamento

Due settimane di pausa per il Motomondiale, che ritornerà nel fine settimana dal 13 al 15 ottobre sul circuito di Mandalika, per il Gran Premio d'Indonesia. Le gare scatteranno alle 5:00 (Moto3), 6:15 (Moto2) e 8:00 (MotoGP) italiane.