Dove vedere Gp Ungheria, streaming gratis e diretta tv oggi 19 luglio

Oggi alle ore 15.10 si accenderanno i semaforo verdi sul circuito dell’Hungaroring per la terza prova del campionato mondiale 2020 di F1; i piloti dovranno percorrere settanta giri (4,381 km ognuno) per un totale di 306,67 km.

Nella scorsa edizione a trionfare fu Lewis Hamilton davanti a Verstappen e Vettel con il pilota olandese che riuscì a fare il record ufficiale della pista con il tempo di 1’17″103.

Nelle qualifiche disputare ieri pomeriggio c’è stato l’ennesimo dominio delle Mercedes con il campione del mondo Hamilton che ha centrato la 90.ma pole in carriera con il tempo di 1’13’447 (record assoluto della pista), davanti al suo compagno di scuderia Bottas; in seconda fila ottima prestazione delle Racing Point di Stroll e Perez rispettivamente terzo e quarto, mentre dietro di loro le Ferrari con Vettel (quinto) e Leclerc (sesto), solo settimo Verstappen.

Di seguito la griglia di partenza completa

– PRIMA FILA 1) Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 2) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

– SECONDA FILA 3) Lance Stroll (Can/Racing Point) 4) Sergio Perez (Mes/Racing Point)

– TERZA FILA 5) Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 6) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

– QUARTA FILA 7) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 8) Lando Norris (Gb/McLaren)

– QUINTA FILA 9) Carlos Sainz (Spa/McLaren) 10) Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

– SESTA FILA 11) Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 12) George Russell (Gb/Williams)

– SETTIMA FILA 13) Alexander Albon (Tai/Red Bull) 14) Esteban Ocon (Fra/Renault)

– OTTAVA FILA 15) Nicholas Latifi (Can/Williams) 16) Kevin Magnussen (Dan/Haas)

– NONA FILA 17) Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri) 18) Romain Grosjean (Fra/Haas)

– DECIMA FILA 19) Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 20) Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

Per quanto riguarda il meteo odierno, nel pomeriggio durante la corsa il cielo dovrebbe essere nuvoloso con possibili piovaschi e una temperatura di circa 20 gradi.

Dove vedere Gp Ungheria, streaming gratis e diretta tv

Il GP d’Ungheria, valevole per la terza prova del campionato mondiale di F1, avrà inizio oggi alle ore 15.10 e sarà visibile sui canali satellitari Sky, più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) con il commento affidato a Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e dal giornalista Roberto Chinchero; inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre ai box ci sarà Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti.

Un’altra modalità di seguire le qualifiche sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare le qualifiche anche in 4K HDR.

Per chi vorrà seguire la gara in chiaro, potrà farlo oggi pomeriggio in differita dalle ore 18.15 su TV8 HD (ch. 121 del decoder e ch. 8 del digitale) e anche in streaming gratis ( inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage).