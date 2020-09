Formula 1 dove vedere qualifiche del GP di Toscana

− FORMULA 1 DOVE VEDERE QUALIFICHE

Per la seconda domenica consecutiva il mondiale di Formula 1 farà tappa in Italia. Dopo il Gran Premio di Monza, con la clamorosa vittoria del pilota dell’Alpha Tauri, Pierre Gasly, lo spettacolo della F1 si sposta a qualche chilometro di distanza, ovvero in Toscana e precisamente a Mugello. Il GP di Toscana Ferrari 1000 sarà il primo nella storia del mondiale, in onore della millesima gara nella massima categoria automobilistica della grande scuderia italiana. Per la Ferrari è il momento del riscatto, visti i disastri delle ultime uscite che hanno fatto precipitare la scuderia di Maranello al sesto posto nella classifica costruttori a 61 punti, alle spalle sia della Racing Point che della Renault. Male, anche la classifica piloti, con Leclerc a soli 45 punti e Vettel addirittura a 16. In vetta, sempre la coppia Mercedes Hamilton-Bottas, rispettivamente con 164 e 117 punti. Ecco nel dettaglio Formula 1 dove vedere qualifiche.

Formula 1 dove vedere qualifiche, diretta Sky e TV8

Le qualifiche (anche la gara) del GP Toscana Ferrari 1000 potranno essere visibili sia a pagamento che in chiaro. Dalle ore 15 di domani sabato 12 settembre, infatti, ci sarà la diretta sul canale satellitare Sky 207 (Sky Sport F1 HD) e su canale 201 (Sky Sport Uno HD). Per i clienti Sky, la diretta delle qualifiche sarà visibile anche sulla piattaforma streaming Sky Go. Non solo, ma com’è successo anche per il Gp di Monza, sarà possibile vedere le qualifiche del Gran Premio anche su TV8 (ch. 121 del decoder; ch. 8 del digitale). In entrambi i casi, il commento sarà affidato a Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Trinchero. Dal paddock, invece, sempre presenti Davide Valsecchi, Federica Masolin e l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve. Infine, dai box per tutte le dichiarazioni dei piloti, Mara Sangiorgio.