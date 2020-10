F1, GP Eifel 2020: Pole Position di Bottas e Leclerc in seconda fila. I dettagli delle qualifiche

F1 – Qualifiche divertenti e piene di colpi di scena al Gran Premio dell’Eifel di Formula 1. A spuntarla, per adesso, sul tracciato del Nurburgring è Valtteri Bottas, a bordo della Mercedes numero 77, che conquista con 1:25.269 il record della pista e la Pole Position davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per il pilota finlandese si tratta della 14ª pole position in carriera, 3ª nel Mondiale 2020 e prima nel Gran Premio dell’Eifel in cui eguaglia Alberto Ascari, Rubens Barrichello, James Hunt, Ronnie Peterson. Bene anche Ferrari con Charles Leclerc che piazza la monoposto numero 16 in seconda fila al quarto posto.

F1 – Luce per Ferrari e un Vallteri Bottas ritrovato

Segni di positività in casa Ferrari con la monoposto di Charles Leclerc che chiude le qualifiche del Gran Premio dell’Eifel al quarto posto. Non bene Sebastian Vettel che conclude le qualifiche in undicesima posizione. L’uomo di giornata è il pilota finlandese Valtteri Bottas. Dopo il Gran Premio del Mugello, il pilota numero 77 della Mercedes ha ritrovato serenità e dopo la vittoria del Gran Premio di Sochi (Russia) conquista la pole position sul tracciato del Nurburgring. Ottima qualifica anche per Max Verstappen che conquista una terza posizione con la consapevolezza di poter far male alla Mercedes domani in gara. Ecco di seguito i risultati delle Q3 del GP dell’Eifel e quindi le prime posizioni di partenza di domani:

Q3 :

1 – Valtteri Bottas 1:25.269

2 – Lewis Hamilton 1:25.525 (+0.256)

3 – Max Verstappen 1:25.562 (+0.293)

4 – Charles Leclerc 1:26.035 (+0.766)

5 – Alexander Albon 1:26.047 (+0.778)

6 – Daniel Ricciardo 1:26.223 (+0.954)

7 – Esteban Ocon 1:26.242 (+0.973)

8 – Lando Norris 1:26.458 (+1.189)

9 – Sergio Perez 1:26.704 (+1.435)

10 – Carlos Sainz 1:26.709 (+1.440)