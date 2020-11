Formula 1, dove vedere il GP Bahrain: diretta tv e streaming

Dopo la Pole Position numero 10 in stagione di Lewis Hamilton, alle ore 15:10 di domenica 29 novembre, prenderà il via il quindicesimo Gran Premio del Mondiale 2020 di Formula 1. Nel Gran Premio del Bahrain si correrà per la gloria, lo spettacolo e per la classifica, ma non per il Mondiale (visto che sia Hamilton e sia la Mercedes hanno già ottenuto il titolo mondiale). Dopo Hamilton troviamo Valtteri Bottas in seconda posizione e Max Verstappen in terza. Male Ferrari che partirà dalla undicesima posizione con Sebastian Vettel e dalla dodicesima posizione con Charles Leclerc. Ecco di seguito i dettagli sul dove e come vedere la gara del Gran Premio del Bahrain.

Formula 1 – Dove vedere il Gran Premio del Bahrain in diretta tv

La terz’ultima gara della stagione 2020 sarà visibile in diretta tv sui canali Sky: nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, per tutti gli non abbonati di Sky sarà possibile seguire in differita la gara a partire dalle ore 16:30 su TV8.

Formula 1 – Dove vedere il Gran Premio in diretta streaming

Per tutti gli appassionati che non potranno vedere il Gran Premio dalla tv sarà possibile seguirlo in diretta streaming. Tutti gli abbonati Sky potranno utilizzare l’app Sky Go per seguire la gara da dispositivi mobili, tablet e pc; mentre per chi non è abbonato potrà seguirlo abbonandosi o acquistando l’evento su Now Tv. Inoltre, come la diretta tv, sarà possibile vedere in streaming la differita sul sito web di TV8 .