F1, Mick Schumacher correrà con Haas nel 2021

Il cognome Schumacher torna ufficialmente in F1 con il figlio del grande Michael, Mick.

Il giovane pilota della FDA ha firmato ufficialmente con il team Haas per il 2021, affiancando così il pilota russo Nikita Mazepin, completando così una line up totalmente rinnovata per la scuderia americana, intenta a puntare su giovani e arrembanti piloti, scartando così la coppia Magnussen/Grosjean.

Dopo aver vinto nel 2018 la Euro F3, Mick Schumacher è approdato in F2 con il team Prema la stagione successiva, conclusa tuttavia senza particolari acuti, se non per il successo ottenuto nella Sprint Race del GP d’Ungheria, vinta grazie anche alla regola della griglia invertita, la quale gli ha consentito di partire in pole position e amministrare la vittoria.

Quest’anno invece il figlio del Kaiser ha notevolmente alzato l’asticella, rendendosi protagonista con una guida matura, prudente e aggressiva quando necessario, lottando costantemente per le prime posizioni e portando a casa punti preziosi anche nelle gare meno strabilianti: non è un caso che Mick si ritrovi in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio su Callum Ilott, altro cavallino della FDA, e questo weekend sul circuito “ovale” di Sakhir scatterà la prova conclusiva del campionato di F2, dove Schumy Junior potrà amministrare un vantaggio importante per chiudere definitivamente i conti nella lotta iridata contro il rivale britannico.

Dal prossimo anno Mick Schumacher potrà inseguire il sogno di approdare in Ferrari, la stessa scuderia con la quale papà Michael scrisse pagine importantissime di storia, provando così a ricreare un binomio che ha fatto emozionare i tifosi del Cavallino.