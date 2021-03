F1, test Bahrain 2021: i piloti in pista e diretta gratis

Terminate le presentazioni delle monoposto dei dieci team che parteciperanno al Mondiale 2021 di F1, la Formula Uno entrerà nel vivo in questi giorni: dal 12 al 14 marzo, in Bahrain, ci saranno i test invernali. Programma particolarmente ridotto per i test invernali 2021, che scatteranno venerdì 12 alle ore 8:00 del mattino e termineranno alle ore 17:00 (breve pausa dalle ore 12:00 alle ore 13:00). Ecco di seguito il programma dei dieci team nella sessione di venerdì e dove seguire i test in diretta tv e streaming GRATIS.

F1 – I programmi del venerdì

A scendere in pista sul Bahrain International Circuit nella prima sessione dei test invernali 2021 saranno i seguenti piloti:

MERCEDES: Bottas (mattina) / Hamilton (pomeriggio)

Bottas (mattina) / Hamilton (pomeriggio) RED BULL: Verstappen

Verstappen FERRARI : Leclerc (mattina) / Sainz (pomeriggio)

: Leclerc (mattina) / Sainz (pomeriggio) MCLAREN: Ricciardo (mattina) / Norris (pomeriggio)

Ricciardo (mattina) / Norris (pomeriggio) ALPINE : Ocon

: Ocon ASTON MARTIN: Vettel (mattina) / Stroll (pomeriggio)

Vettel (mattina) / Stroll (pomeriggio) ALPHA TAURI: Gasly (mattina) / Tsunoda (pomeriggio)

Gasly (mattina) / Tsunoda (pomeriggio) HAAS: Schumacher (mattina) / Mazepin (pomeriggio)

Schumacher (mattina) / Mazepin (pomeriggio) ALFA ROMEO: Raikkonen (mattina) / Giovinazzi (pomeriggio)

Raikkonen (mattina) / Giovinazzi (pomeriggio) WILLIAMS: Nissany

F1 – Dove vedere i test in diretta tv e streaming gratis

Sarà possibile seguire i test a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 17:00 in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, la sessione mattutina, sarà possibile seguirla in diretta gratuitamente sul sito Skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport.