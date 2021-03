Ferrari, Binotto: “Questa è la stagione delle grandi sfide”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha svelato la nuova monoposto SF21 presentandola come una evoluzione della vettura precedente con migliorie in tutte le aree possibili.

Formula 1 Ferrari, Binotto:”Ci proiettiamo verso il futuro”

La SF21 ha impressa nella sua livrea la storia della Ferrari. Questo aspetto emerge, da un punto di vista cromatico, dall’amaranto al retrotreno: lo stesso colore utilizzato sulla 125S ed in occasione dei 1000 GP al Mugello. “La SF21 è una vettura che nasce da quella dell’anno scorso, per motivi anche regolamentari è in parte congelata. Però è una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree, ovunque fosse possibile“, così ha spiegato il team principal di Maranello, Mattia Binotto. “L’aerodinamica è rivista, la power unit è completamente nuova – ha sottolineato l’ingegnere del Cavallino -. Questa è una vettura che cambia anche nella sua livrea“. Binotto nel corso della presentazione della SF21 ha illustrato anche i particolari più evocativi del progetto: “Il posteriore della vettura richiama l’amaranto della primissima vettura da corsa della Ferrari, la 125 S, lo stesso colore che abbiamo usato l’anno scorso al Mugello per celebrare e festeggiare i nostri 1000 Gran Premi”. “Questa è la stagione delle grandi sfide – ha dichiarato con enfasi -, partiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo verso il futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari”.